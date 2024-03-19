نعمة راجعة تنتقم من جوزها ومراته …… موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 9 على قناة mbc مصر

موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 9، حلقة جديدة يترقبها عدد كبير من المشاهدين لما فيها من تفاصيل وأحداث شيقة، خاصة بعدما علم الجميع أنها لم تموت وتعود للانتقام من زوجها، بعد أن قام بقتلها ودفنها داخل المقبرة وأنقذها حارس المقابر، وعادت نعمة إلى منزلها لتخبر أهلها بالقصة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 9 ….

مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 9

تتألق النجمة مي عمر في مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 9 التي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة، خاصة بعدما ظهرت نعمة في القسم للدفاع عن زوجها زوجته ، بعد تم القبض عليهما، بعد ما رأي ضابط المباحث فيديو في الكاميرا الموجودة أمام المنزل،وتم مواجهتم بالفيديوهات المصورة والتي وجد فيها الفنان احمد زاهر وأروى جودة، وهو يضعان سجادة ملفوفة داخل شنطة السيارة ، وقام الضابط بمواجهة الزوجين إلا أنهم أكدا أن السجادة وقع عليها طبيخ وقرر أن يتخلصوا من السجادة، وهنا قام الضابط بكتابة سؤال للزوجين وطلب منهم أن يكتبوا نوع الطبيخ الذي وقع على السجادة، وهنا ارتبكت اروى وقالت للضابط أن حسام هو الذي قتل نعمة،وتفاجئوا بعدها بدخول نعمة التي طلبت من الضابط أن تكون حاضرة للدفاع عنهما.

موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو على mbc مصر

يعرض مسلسل الافوكاتو يومياً على قناة mbc مصر، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت السعودية،ويعاد عرض المسلسل في اليوم التالي في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت السعودية…