تردد قناة روتانا خليجية 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة روتانا خليجيه من أفضل القنوات التي تعرض جميع المسلسلات الخليجية والافلام العربي، ولذلك فهي تحظى بشعبية كبيرة بين جميع الدول العربية وليس فقط دول الخليج العربي، ولذلك يتساءل العديد من متابعي قناة روتانا الخليجية عن تردد قناة روتانا خليجية الجديد، بهدف إستكمال المسلسلات التي يقوم بمتابعتها عبر قنوات روتانا

تردد قناة روتانا خليجية

إليكم جميع ترددات قناة روتانا خليجية عبر النايل سات، والعرب سات، حيث يتماثلان فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة روتانا خليجية هو 11259.

معدل ترميز قناة روتانا خليجية هو 27500.

بينما يعد استقطاب قناة روتانا خليجية هو أفقي.

كذلك يعد معامل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

تردد قناة روتانا خليجية عبر العرب سات

يمكن تنزيل قناة روتانا خليجية عبر تردد العرب سات، حيث يأتي كالتالي:

القمر الصناعي لقناة روتانا خليجية عرب سات

بينما يعد تردد القناة 11843 (H)

كذلك يعد معدل ترميز قناة روتانا خليجية 27500

FEC/SR قناة روتانا خليجية هو ثلاثة أرباع

جودة بث القناة SD

مزايا قناة روتانا خليجية

تعد قناة روتانا خليجية مجانية بشكل تام، بالإضافة الى مميزات القناة من حيث جودة البث العالية، وكذلك من حيث جودة الصوت والصورة، كما أن تستخدم قناة روتانا خليجية أفضل تقنيات ومعدات في عرض المسلسلات والافلام، بينما يعتبر هذا عامل واضح في أن تكون القناة مميزة ومشهورة، مقارنة بالقنوات الأخرى، كما أن قناة روتانا خليجيه تهتم بتقديم الدراما الخليجية الذي يفضلها فئه كبيره من محبي ومتابعين القناة، كذلك تهدف أن يكون المحتوى هادف مناسب لجميع الفئات العمرية المختلفة.