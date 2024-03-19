“خلي أطفالك يضحكوا للصبح” نزل تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية وإشارة قوية

قناة وناسة أطفال هي من أشهر القنوات التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الطفولية المميزة، إضافة إلى أن القناة كذلك تقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ويمكن بكل سهولة التعرف على ترددها الجديد على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة كيدز

يمكنك استقبال قناة وناسة كيدز على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

التردد يكون 11430.

استقطاب القناة هو رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة فهو 27500.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد

كما يمكنك استقبال قناة وناسة كيدز على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد فهو 11270.

استقطاب القناة هو رأسي.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال كيدز

يمكنك كذلك استقبال قناة وناسة كيدز أطفال على العرب سات والنايل سات، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-