الذهب يفاجئ الجميع.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

شهد سعر الذهب خلال التعاملات اليومية ليوم الثلاثاء والذي يصادف 19 من شهر مارس للعام 2024 حالة من الاستقرار، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله عند بدء تعاملات ساعات الصباح الأولى، حيث زادت قيمة الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في الأسواق بمقدار 45 جنيه مصري، بعد أن كان قد شهد في اليوم الذي يسبقه زيادة بـ50 جنيه مصري، ليصل سعره إلى ما يزيد عن 3000 جنيه مصري، وفيما يلي سوف نعرض لكم الأسعار الحالية للذهب طبقاً لأحدث البيانات المعلنة من قبل المتخصصين في تجارة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر 19 مارس 2024

شهد اليوم الثلاثاء الذي يوافق 19 مارس لعام 2024، ارتفاع في قيمة الذهب من عيار 18 حيث سجل سعره ما يقارب 2601.4 جنيه مصري.

وسجلت تكلفة الذهب عيار 21 حوالي 3035 جنيهاً في مصر اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.

ووصلت قيمة الذهب ذات العيار الـ24 إلى تقريباً 3468.5 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

يوجد الكثير من الناس الذين يفضلون شراء الجنيهات الذهب بدلاً من المشغولات الذهبية، وذلك ظناً أن المصنعية تكون أقل، وقد بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر حتى الآن حوالي 24280 جنيه، أما عن سعر أوقية الذهب العالمية فقد استقر سعرها ليوم الثلاثاء 19 من مارس 2024 على 2161 دولار أمريكي.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

من العوامل التي تؤثر في سعر الذهب التالي: