2 كيلو ذهب و100.000$ من نصيبك.. موعد السحب القادم لمسابقة الحلم وأسماء الفائزين في الموسم الجديد 2024

تُعتبر مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا واحدة من أقوى وأشهر المسابقات في العالم العربي، وذلك بسبب الجوائز الضخمة التي يحصل عليها الفائزون في المسابقة، في العام الماضي، وصلت قيمة الجوائز في المسابقة إلى 3 مليون دولار، وأصبحت الأمنية الأكبر للملايين هي الفوز بتلك الجوائز، ومن الممكن أن يتحقق حلم المشتركين بأن يصبحوا مليونيراً في لحظة واحدة، كما حدث مع العديد من الفائزين الذين نالوا جائزة مليون دولار، ويبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، والبحث المتزايد حول موعد سحب رمضان للمسابقة، سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بسحب رمضان وخطوات المشاركة في السحب، كما سنتعرف أيضا على كيفية تسجيل اسمك في سحب 2 كيلو ذهب و100 ألف دولار أمريكي كل شهر، حيث يتم اختيار الفائز الجديد بشكل عشوائي من قبل مقدم البرنامج مصطفى الاغا.

موعد السحب القادم لمسابقة الحلم

يمكنك المشاركة في سحب مسابقة الحلم التي توفر جائزة بقيمة 100,000 دولار أمريكي عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم” إلى الرقم المخصص لبلدك من جميع الدول العربية، ثم يقوم البرنامج بالرد عليك عبر رسالة أيضًا تحتوي على سؤال، وبالرد على هذا السؤال تشارك بشكل رسمي وتزيد فرصك في الفوز، سيتم تحديث اسمك من خلال المشاركة في السحب على المليون دولار الأمريكي في يونيو 2024، أما بالنسبة لسحب مسابقة الحلم القادم، فسيكون في الأول من كل شهر ميلادي، والذي يتزامن مع يوم 4 أبريل القادم.

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا، مقدم برنامج الحلم عبر قنوات MBC العراق، عن مسابقة السحب الرمضاني. يتم تسجيل اسم المشتركين في مسابقة الحلم منذ بداية شهر رمضان حتى 21 مارس، حيث يدخلون السحب مباشرة على جوائز تشمل 2 كيلو ذهب و100،000 دولار أمريكي وسحب على مليون دولار أمريكي، كل ذلك من خلال مشاركة واحدة وهي مفاجأة رمضانية.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم mbc الموسم الجديد 2024

قبل سحب مسابقة الحلم الثالث هذا الموسم ، نعرض لكم جميع أسماء الفائزين في المسابقة للموسم الجديد 2024.

علاء محمد صالح الفائز بجائزة التطبيق بقيمة 5000 دولار أمريكي نائل عبد الستار الفائز بجائزة التطبيق الأسبوعية فاطمة داوود سعيد محمد الفائزة بجائزة التطبيق الأسبوعية محمود عادل احمد الفائز بجائزة التطبيق شادي محمد البشتاوي الفائز بجائزة التطبيق حسام عبد الجبار مرعي الفائز بجائزة التطبيق الأسبوعية محمد عزيز احمد إبراهيم الفائز بجائزة التطبيق الأسبوعية فارس جمال فضل الفائز بجائزة التطبيق عمر علي الفائز بجائزة الحلم الشهرية بقيمة 100.000$

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

الأفراد الراغبين في الانضمام إلى المسابقة يمكنهم القيام بذلك من خلال اتباع الإرشادات الآتية:

فتح تطبيق الرسائل النصية لمسابقة حلم.

كتاب بعنوان “حلم”، أو “DREEM”، أو REVE.

أكتب رقم الاشتراك الخاص ببلدك ثم اضغط على “إرسال”.

الإجابة عن السؤال الذي سيرسل إليك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تم الكشف عن شروط المشاركة في مسابقة الحلم التي يجب أن تتوفر في المشترك، وتتضمن الشروط: