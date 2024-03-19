زغاريط من هنا للفجر.. فرمان رسمي بإعفاء 11 فئة من الطلاب الشباب من المصروفات المالية الجامعية.. يا سعدك يا هناك لو منهم!!

بدأت الدراسة في مصر بشكل رسمي لسنه الدراسية الحالية 2024 ويقوم عدد هائل من الطلبة والطالبات بالبحث عن الشروط المتعلقة بالإعفاء من المصروفات المالية الجامعية وأيضا جميع الفئات المستثناة والمستندات المرادة أيضًا ومن ضمن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الأيتام تبعًا لما تم الإعلان عنه من جانب مجلس الجامعات الأعلى، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

المصروفات المالية الجامعية

أوضحت الوزارة جميع الطلبة والطلبات المعفيين من جميع المصروفات المالية الجامعية 2024 تبعًا للمعايير الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات والمعاهد وهم كما يلي:

الطلبة والطالبات الذين يكونوا يتامى الأب.

كذلك الطلبة الذين يكونوا ملتحقين برعاية الاجتماعية.

هذا بالإضافة إلى أبناء المرأة المطلقة كذلك أبناء المكفوفين هذا بالإضافة إلى أبناء المرأة المعيلة وأيضا أبناء المرأة المهجورة العائل هذا بالإضافة إلى أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

الطلبة والطالبات الأوائل بالثانوية العامة العام الماضي.

أبناء الشهداء من الشرطة وكذلك الجيش.

الطلبة والطالبات المتفوقين رياضيًا.

طريقة التقديم الإعفاء من المصروفات الدراسية

من الممكن أن تقوم بالتقديم لكي يتم الإعفاء من مصاريف الدراسية الجامعية من خلال تقديمك خطاب موجه وهذا من رعاية الشباب بالكلية التي تكون ملتحق بها ولابد أن تكون بالقيام بعمل بحث اجتماعي بالوحدة الاجتماعية التي تتبع لها محل الإقامة الخاص بك تبعًا للبطاقة الشخصية، وذلك على حسب ما بينته وزارة التعليم العالي وهناك مستندات لازمة معتمدة من جانب الشؤون الاجتماعية التي يدل عليها مركز الطالب صوره مفردات مرتب للوالد.