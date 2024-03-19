احجز قبل القطر ما يفوتك.. مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 19 مارس خطوط القاهرة والإسكندرية وأسوان ذهاب وعودة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية، حيث تقوم بالاعلان عن مواعيد خطوط القطارات المكيفة والروسية والتالجو والتي تستلزم حجز مسبق قبل الذهاب إلى محطة القطار المستهدفة، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة استثمارية من أجل تطوير القطاع وذلك بقيمة تصل إلى 225 مليار جنيه، بحيث يتضمن هذا التطوير عدة اتجاهات من ضمنها تطوير البنية الأساسية لتنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بقيمة 50 مليار، بالإضافة إلى شراء 1350 عربة وشراء 240 جرار.

مواعيد القطارات اليوم

نعرض إليكم مواعيد القطارات اليوم المتجهة على خط القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، والتي تأتي في هذه المواعيد الرسمية التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية:

مواعيد قطارات التالجو اليوم على خط القاهرة – إسكندرية

القطار رقم 2023: الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية في الساعة 4.30 مساءً.

القطار رقم 2022 تالجو: من الإسكندرية إلى القاهرة الساعة 5:50.

القطار رقم 2024: يخرج من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساءً.

القطار رقم 2027: يخرج من القاهرة الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

القطار رقم 2026: يخرج من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطارات التالجو اليوم على خط القاهرة – أسوان

القطار رقم 2030: ينطلق من القاهرة الساعة 7 مساءً، ويصل إلى أسوان الساعة 6:40 صباحًا في اليوم التالي.

القطار رقم 2031: ينطلق من أسوان يوميًا في الساعة 7 مساءً، ليصل إلى القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

يتم الوقوف في محطات القطار خلال رحلات الذهاب والعودة في محطة الجيزة، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، كوم أمبو، أسوان.

مواعيد قطارات خط القاهرة / طنطا / المنصورة

تنطلق قطارات خطوط القاهرة وطنطا والمنصورة في المواعيد الرسمية التالية: