لينك أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لجميع المحافظات لدى منصة مظلتي

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أوضحت بأن هناك طريقة من أجل استخراج نتائج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تعرف بأسم الوجبة السابعة ولكن في حالة ظهورها في العراق من قبل الوزارة في جميع محافظات العراق ولكن لم تظهر النتيجة النهائية حتى الآن لذلك ينتظرها ويرغب معرفة النتيجة الكثير لذلك سنشرح للجميع اليوم الطريقة الصحيحة بشكل مفصل لكي يتم استخدمها في حالة ظهورها من وزارة العمل العراقية.

أخبار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتطلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق توفير العديد من الشروط حيث يجب توفيرها بالكامل للحصول على الدعم المالي في الوجبة الأخيرة والدفعة القادمة في دولة العراق كما أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق مظلتي في حالة ظهورها من خلال وزارة العمل.

ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية