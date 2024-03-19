“يا كحك العيد” .. “موعد عيد الفطر” المبارك 2024 تبعًا للحسابات الفلكية + أيام إجازة العيد .. الحق اشتري لبس العيد

من العناوين التي تتصدر محركات البحث وخاصة المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي معرفة موعد عيد الفطر المبارك، لذا قام المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع إلى الحكومة المصرية بالإعلان بشكل رسمي عن موعد قدوم عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إيضاح الحكومة عدد الأيام التي يحصل عليها الموظفين والطلبة على إجازة وحقيقة كونها تختصم من قيمة الراتب الخاص بالموظفين في نهاية الشهر أما كونها إجازة مدفوعة الأجر، وفيما يلي سوف نوضح لكم هذا الموعد الخاص بحلول عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر

بشأن موعد عيد الفطر، فإن المعهد القومي للبحوث الفلكية أكد أن أول أيام عيد الفطر المبارك تكون يوم الأربعاء الذي يوافق 10 أبريل 2024، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام شهر شهر شوال، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي تم إجراؤها من قبل علماء المعهد القومي للتحقق مع موعد عيد الفطر بالشكل الصحيح.

إجازة عيد الفطر المبارك

ردًا على التساؤلات التي طرحت بخصوص بداية إجازة عيد الفطر المبارك قامت الحكومة المصرية بإيضاح الأمر والذي تمثل في الآتي: