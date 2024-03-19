“عشان لو متعرفش”.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، يبحث الأشخاص المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” يوميًا عن الأسماء الجديدة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، في حين يسعى العديد من المواطنين للتسجيل في البرنامج للاستفادة من دعم الحكومة المقدم لهم، هذا يأتي خاصة بعد قرار زيادة الفئات المالية المستحقة للحصول على المعاش بنسبة 15%، الذي صدر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، حيث تمتد فوائد هذه الزيادة لخمسة ملايين من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج “تكافل وكرامة” باستخدام تطبيق “تكافل وكرامة” على الهواتف الذكية عبر عدة خطوات بسيطة:

قم بتحميل تطبيق “تكافل وكرامة” على هاتفك الذكي.

افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول لموقع وزارة التضامن.

انتقل إلى قسم الاستعلام عن النتيجة.

أدخل الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة.

اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الاطلاع على الأسماء الجديدة المتوفرة في برنامج “تكافل وكرامة” باستخدام الرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال تطبيق “تكافل وكرامة” على هاتفك الذكي.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي حددت عدة شروط لحصول المرأة المتزوجة على برنامج “تكافل وكرامة” وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

أن تكون للمرأة الجنسية المصرية.

أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل.

أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

بناءً على هذه الشروط، يتم تحديد مؤهلات المرأة المتزوجة للحصول على الدعم المقدم من برنامج “تكافل وكرامة” وفقًا لمعايير الوزارة.