“فرصة متتعوضش” رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024 “الموعد والأوراق المطلوبة” وزارة الدفاع المصرية

التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين، سارع العديد من الاشخاص بالبحث عن موعد ورابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024، وذلك حيث تعتبر هذه الفترة من كل عام يتم الإعلان عن الموعد الرسمي الذي تفتح فيه استقبال طلبات الراغبين في التطوع في الجيش المصري، ويعتبر التقديم في هذا المعهد فرصة رائعة لحملة الشهادة الاعدادية ومن يبحث عن وظيفة فيها العديد من الامتيازات، حيث تعمل وزارة الدفاع على توفير الكثير من الفرص للمقبولين في المعهد وتخصهم بمنح رائعة، وسوف نتعرف معًا على طريقة التقديم في المعهد بشكل مفصل والشروط والأوراق المطلوبة.

التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

يمكن لمن يرغب في الالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين أن يقدم طلب رسمي عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، ولكن قبل ذلك ينبغي توفير مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة والتي يجب إحضارها عند التقديم، وهي تتمثل فيما يلي:-

صورتين من شهادة القيد العائلي، بالإضافة إلى الأصل.

شهادة ميلاد حديثة للمتقدم “كمبيوتر”.

شهادة صحية مختومة من مستشفى حكومي.

نسخة من الشهادة الإعدادية ويجب أن تكون موثقة بالختم.

إحضار صحيفة جنائية “فيش”.

شهادة تأجيل جيش أو إعفاء.

شهادة تفيد بحسن السير والسلوك.

بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى نسخة منها.

في حال كان المتقدم أقل من 18 سنة يجب حصوله على موافقة ولي أمره.

خطوات التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين في الأيام القليلة القادمة من شهر مارس أو في أول أبريل بحد أقصى، ولذلك فحددت وزارة الدفاع المصرية خطوات التقديم في المعهد، والتي تتمثل في الآتي:-