“مستني أي” مليون دولار في انتظارك! سجل الآن في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الآغا!

مسابقة الحلم تعتبر واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، حيث تمثل فرصة ذهبية للمشتركين لتحقيق أحلامهم وتحقيق نجاحاتهم، تعتبر هذه المسابقة فرصة لا تعوض للفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي قد تصل إلى مليون دولار، ومن خلال التأثير الإيجابي الذي تحظى به على المجتمع العربي، فإنها تعد حدثا مميزا يترقبه الكثير من الناس كل عام.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم لعام 2024، يمكن للمشتركين من جميع أنحاء العالم العربي الانضمام عبر الخطوات التالية:

المملكة العربية السعودية: يمكن للمشتركين من المملكة العربية السعودية الاشتراك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام المخصصة لذلك، وهي: 858888، 755505، 313131.

جمهورية مصر العربية: بالنسبة للمشتركين في جمهورية مصر العربية، يجب إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام المخصصة للمشاركة، وهي: 95458، 95450.

الأردن: لسكان الأردن، يمكنهم الاشتراك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص، والذي هو: 98880.

الإمارات: يمكن للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص، وهو: 6070.

الكويت: يمكن للمشتركين في الكويت الاشتراك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص للمشاركة، والذي هو: 4141.

تونس: يمكن للمشتركين في تونس الانضمام إلى المسابقة بإرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص، والذي هو: 85819.

بعد إرسال الرسالة، سيتم إرسال رسالة تأكيد على الهاتف المحمول للمشترك، تحتوي على سؤال يتطلب الإجابة عليه لاستكمال عملية التسجيل.

بعد ذلك، يجب على المشترك متابعة حلقات البرنامج على قناة MBC لمعرفة الفائزين في المسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لكي يكون للمشتركين الحق في المشاركة في مسابقة الحلم لعام 2024، يجب عليهم الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن يكون عمر المشترك 18 سنة فأكثر.

لا يسمح للأطفال بالمشاركة ما لم يكونوا برفقة شخص بالغ.

يجب الالتزام بجميع الشروط والأحكام المعلنة للمسابقة.

من خلال مسابقة الحلم 2024، يتاح للمشتركين فرصة رائعة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز قيمة، بفضل الطرق البسيطة والمباشرة للمشاركة، فإنه يمكن للجميع الانضمام والمنافسة على الجوائز الكبرى.