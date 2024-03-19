اخيرا وبعد طول انتظار.. download اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة pdf عبر منصة مظلتي

يبجث الكثير من المواطنين عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة، حيث يعد من بين المشاريع الحكومية التي تهدف إلى دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، كما تقدم الخدمة للأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر في دولة العراق، بالإضافة إلي مواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق إقامة دائمة وقانونية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال كافة التفاصيل.

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

يمكنك الحصول على كشوفات اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال اتباع الآتي:

أولًا قم بالولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك قم بالإنتقال إلى قسم برنامج الرعاية الإجتماعية.

كما يتم تحديد اختيار قوائم اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثم بعد ذلك يتم إدخال الاسم بالكامل ورقم الهوية الوطنية الخاصين بالمتقدم.

وبعد ذلك يتم الضغط على استعلام، ثم يتم عرض نتائج البحث عن الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

الشروط اللازمة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العراق عن الشروط الازمة للحصول علىبرنامج الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط ما يلي: