بكام كيلو الفراخ النهاردة.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في مصر

في يوم التاسع عشر من مارس لعام ٢٠٢٤ والموافق ليوم التاسع من رمضان شهدت أسعار الدجاج تراجعاً جديداً مع افتتاح تعاملات الأسهم في البورصة صباح يوم الثلاثاء، وقد وضحت التحديثات الصادرة من البورصة الخاصة والرئيسية للدواجن أن هناك انخفاضاً يبلغ حوالي ثلاثة جنيه مصري لكل كيلوجرام في الأسعار، لذا إن كنتم تريدون التعرف على آخر أسعار وصلت إليها الدواجن اليوم تابعوا هذا المقال.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

إن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم تقدر قيمتها في البورصة الرئيسية بحوالي 100 جنيه مصري، وفي الوقت نفسه تتأرجح أسعار البيع للمستهلكين في الأسواق المحلية بين 110 و112 جنيها للكيلو الواحد.

وتم تسجيل اليوم سعر الفراخ البلدي بمبلغ 125 جنيها في البورصة الرئيسية كما أن هذا هو السعر الذي يتم تقديمه للمستهلكين في الأسواق.

وارتفع سعر كيلو الدجاج الساسو اليوم بحيث بلغ 113 جنيها للكيلو جرام الواحد مقابل 110 جنيه كانت في اليوم الذي قبله.

وسجلت اليوم أسعار كيلو دجاج الأمهات في سوق الدواجن بمبلغ قيمته حوالي 88 جنيهاً مصرياً.

أسعار قطع الدجاج اليوم في السوق المصري

بلغ سعر كيلو البانيه يتراوح بين 218 و230 جنيه مصري.

بينما وصل سعر الشيش طاووق إلى حوالي 195 و220 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكبدة صباح اليوم إلى ما يقارب 122 جنيه.

أما عن الأوراك فقد سجلت اليوم سعر يتراوح بين 100 و110 جنيهات.

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