“بالرقم القومي” الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وفقًا لما كشفت عنه وزارة التضامن الاجتماعي

ازداد البحث عن خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 الآونة الأخيرة، بعد أن كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن اقتراب استلام الدفعة الجديدة بالزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وهذا في إطار مساعدة المواطنين الذين هم تحت خط الفقر والذين يعانون من تدهور الحالة الاقتصادية، حيث أن الهدف من دعم تكافل وكرامة الذي يعد من أهم برامج الدعم الموجودة في الجمهورية والتي تشمل جميع المحافظات هو جعل المواطن يعيش حياة كريمة من خلال المعاش الشهري الذي تقدمه له وزارة التضامن الإجتماعي.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

كشفت وزارة التضامن عن رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، حيث وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام من خلاله وهذا ما سنوضحه في هذه الخطوات:

أولًا: قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: اضغط على “برنامج تكافل وكرامة”.

ثالثًا: اضغط على “استعلام”.

رابعًا: قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

سوف يظهر أمامك نتيجة الاستعلام بالقبول أو الرفض.

في حالة القبول سوف يظهر المعاش المتاح لك.

في حالة الرفض سوف يتم توضيح السبب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ما هي الأوراق والمستندات التي يجب على المتقدم توفيرها للحصول على دعم تكافل وكرامة والتي تتمثل في: