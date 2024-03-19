“السجن المؤبد لمن يقوم بذلك” .. عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر + نص قانون حيازة الحيوانات الخطرة .. لو عندك كلب اتخلص منه فورًا

في الحقيقة أن المادة رقم 17 من القانون التاسع والعشرون لعام 2024 الذي يدعى بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ينص على أنه يتم عقاب المواطن بالحبس حتى مرور ستة أشهر كحد ادنى وكذلك تفرض عليه غرامة الحد الأدنى لها 50 الف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه، وفيما يلي سنوضح التفاصيل.

عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر

فيما يخص عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر، فمن الممكن أن يتم فرض العقوبتين لجميع الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على الغير من خلال حيوان خطير أو عن طريق كلب فإن كان ذلك التعدي صادر عن الشخص بالتعمد والترصد فان العقوبة تكون الحبس لمدة الحد الأدنى لها سنة، في حين أن الغرامة تكون 100 الف جنيه مصري كحد أدنى، كذلك أن العقوبة تكون الحبس حتى ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة الحد الأدنى لها 75 الف جنيه مصري أو العقوبتين معًا إن كان هناك نتيجة للتعدي عجز أو مرض لفترة أكثر من 20 يومًا، فإن كان التعدي يصدر عن عمد وترصد فإن العقوبة تكون الحبس حتى مرور سنه كحد ادنى وغرامة 100,000 جنيه كحد أدنى أيضا أو العقوبتين معًا.

حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

من ضمن نص قانون حيازة الحيوانات الخطرة، أن العقوبة تكون السجن حتى مرور سبعة أعوام كحد أقصى وغرامة 100 الف جنيه كحد أدنى وثلاث ملايين جنيه مصري كحد اقصى إن كان هناك عاهة مستديمة نشأت عن التعدي وكانت تعدي صدر عن عمد وترصد فالعقوبة تكون السجن المشدد حتى مرور خمسة أعوام كحد أدنى وغرامة 500 ألف جنيه مصري كحد أدنى وأربع ملايين جنيه مصري كحد أقصى، وفيما يلي العقوبات الأخرى: