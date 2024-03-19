“منصة مظلتي” الآن رابط تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فى العراق 2024 جميع المحافظات pdf

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024، حيث تصاعدت التحديات الاقتصادية في العراق، الأمر الذى أدى إلى قيام الحكومة العراقية باتخاذ بعض الإجراءات الفعالة، من أجل دعم المواطنين خلال هذه الفترة الصعبة، تشمل هذه الإجراءات تقديم مساعدات مالية مستمرة للأسر ذات الدخل المحدود وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المحددة، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية وتشمل هذة المساعدات دعم الرعاية الاجتماعية، وتوفير وجبات غذائية للأسر المعوزة والمحتاجة، و تعكس هذه الجهود اهتمام الحكومة العراقية بتحسين أوضاع المواطنين فى جميع المحافظات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المعيشة.

الشروط الخاصة بالحصول على الرعاية الاجتماعية 2024:

يتطلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من الحكومة العراقية توافر مجموعة من الشروط والضوابط التالية:

– يجب أن يكون عمر الرجال المتقدمين بين 18 و60 عامًا، وعمر السيدات بين 15 و55 عامًا.

– يجب ألا يكون المتقدم يمتلك عقارًا ذا قيمة عالية.

– يجب أن ينتمي المتقدم إلى الفئات المستحقة للدعم، وأن يكون دخلهم الشهري أقل من الحد الأدنى المحدد من قبل الحكومة العراقية.

– يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ويقيم بشكل دائم داخل البلاد.

تلتزم الحكومة العراقية بتطبيق هذه الشروط والضوابط لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للاحتياجات والمعايير المحددة.

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