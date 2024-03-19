معقول الحديد رخص كدا.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

في اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مارس لعام 2024 والذي يأتي بالتزامن مع اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم، لوحظ قبل بدء عمل الأسواق تراجع في أسعار حديد الشركة المشهورة بصناعة الحديد والصلب عز، حيث قل السعر بنحو 230 جنيه مصري لكل طن من الحديد، وفي سياق آخر انتشرت أخبار عن وجود ارتفاع بسيط في أسعار الأسمنت، وذلك بحسب ما تم ذكره عبر المنصة الإلكترونية التي تعرض أسعار السلع محلياً وعالمياً والتي تصدر عن طريق مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

تم تسجيل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بقيمة 49340 جنيهاً مصرياً، وذلك يشير إلى تراجع قيمته بمقدار 282 جنيه.

بلغ سعر طن الحديد في شركة عز 50,892 جنيه, متراجعاً بقيمة 230 جنيه.

وبلغ سعر طن الحديد في شركة المصريين اليوم إلى 47,500 جنيه مصري.

بينما وصلت تكلفة الحديد الكومي بـ 47,000 جنيه.

وتحدد سعر الحديد العشري بنفس القيمة وهي 47,500 جنيه مصري لكل طن.

وبلغ تكلفة السعر في شركة مصر للحديد والصلب بمقدار ٤٧٠٠٠ جنيه مصري للطن الواحد، في حين حددت شركة بيانكو سعر الطن بـ ٤٧٥٠٠ جنيه.

أما شركة الجارحي فقد ارتفع سعر الطن لديها إلى ٤٨٠٠٠ جنيه.

وحددت تكلفة الطن الواحد من حديد الداخلية بمبلغ 48000 جنيه مصري، في حين سجل سعر طن الحديد الخاص بالجيوشي 47000 جنيه.

أما بالنسبة لحديد المراكبي فقد وصل سعر الطن إلى 47000 ألف جنيه أيضاً، بينما شهد سعر طن حديد عطية ارتفاعاً حيث وصل إلى 47500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر