أخبار مصر
يابختك لو انتـا منهـم.. طريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
يبحث العديد من المواطنين في جميع المحافظات عن رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، حيث يعد واحدًا من أبرز وأشهر برامج الدعم التي توجد في مصر، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، ومن ثم يتم تنفيذها إبتدءًا من شهر مارس الجاري 2024، حيث يتم الصرف بالزيادة الجديدة، لذاسوف نتعرف على كافة التفاصيل في هذا المقال.
الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024
يستطيع المواطنين الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة «برنامج تكافل وكرامة».
- وكذلك أيضًا قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.
- ثم بعد ذلك قم بكتابة الرقم القومي الخاص والمكون من 14 رقمًا.
- ثم ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء كانت بالقبول أو الرفض.
- ثم بعد ذلك ستظهر أمامك قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض سيتم توضيح السبب.
الأوراق اللازمة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات اللازمة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة، ومن هذه الأوراق ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم ويشترط أن تكون سارية، وتكون مسجل فيها عنوان سكن المتقدم.
- وكذلك شهادة الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة.
- بالإضافة إلى قسيمة الطلاق أو الزواج.
- وكذلك أيضًا شهادة وفاة الزوج للأرامل.
- وأيضًا إحضار صورة بطاقة التموين.
- ومن ثم صورة القيد المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
- وكذلك أيضًا إحضار شهادة طبية بحالة الإعاقة من اللجان الطبية في حالة الأمراض المزمنة.
- وكذلك أيضًا إقرار الوصاية للأيتام.
- بالإضافة إلى شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.