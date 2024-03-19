اسمك نزل دلوقتي.. اسماء تعيينات وزارة التربية 2024 عموم محافظات العراق

قامت وزارة التربية العراقية مؤخرًا بالإعلان عن عدد من تعيينات الوزارة التي تم قبولهم في مختلف المحافظات داخل العراق، بما وصل عددهم إلى 50 ألف متعاقد يتم العمل على توزيع مهامهم بجميع المدارس وبمختلف المراحل الدراسية في الدولة، كما يمكن الإطلاع على جميع الأسماء التي تم قبولهم في هذه التعيينات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعدها يتم تسجيل الدخول للصفحة الرئيسية من موقع الوزارة.

ليتم اختيار خدمة “اسماء التعيينات”.

القيام بإدخال اسم المتعاقد والمحافظة التي ينتمي إليها.

ليتم على إثرها استكمال باقي البيانات في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع اسماء المقبولين في التعيينات.

في حالة إذا لم تعثر على اسمك بهذه الكشوفات سيكون بالكشوفات الجديدة التي يتم إعلانها كل فترة من قبل الوزارة.

ما هي شروط القبول في تعيينات وزارة التربية 2024

جاءت أهم شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما نص على الأتي:-