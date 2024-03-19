شاهد حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 على القنوات الناقلة HD

تزامنا مع عرض قائمة الماراثون الرمضاني هذا الموسم، يتساءل العديد من محبي ومتابعي الموسم الأول عن حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024، خاصة بعد التحقق والنجاح الباهر الذي حققه العام الماضي، كما يعتبر أنه كان من أبرز المسلسلات التي تم عرضها خلال قائمة ماراثون الرمضاني المنصرم لعام 2023، ولكن من المقرر أنه لم يتم عرض المسلسل خلال هذا العام الجاري لعدة أسباب، نوضحها إليكم خلال الخطوات التالية.

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024

ومن المتوقع أنه بعد عرض قائمة المسلسلات الرمضانية لهذا العام، لم يتم عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان، وهذا يؤكد ما في أي خبر أو إشاعات تم عرضها عن حقيقة الإعلان للمسلسل لرمضان 2024، بالإضافة إلى تسريحات محمد رمضان خلال منصته الإلكترونية إكس عن عدم عرض المسلسل لعدم اكتمال كتابة السيناريو لرفض المخرج الكبير محمد سامي عن بعض مشاهد بالسيناريو، وبناء على ذلك قام محمد رمضان مؤكدا أنه يتم عرض المسلسل في الموسم المقبل رمضان 2025، بهدف خروجه للمتابعين والجماهير بنفس النجاح الذي حققه خلال الموسم الأول.

القنوات الناقلة من مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

من أبرز القنوات التي تبث حلقات مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، قناة DMC، وهذه القناة يمكنك تحميلها على جهازك عبر القمر الصناعي نايل سات، عن طريق اتباع بعض الخطوات التي نوضحها إليكم خلال السطور التالية:

تردد قناة DMC الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 12092.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة DMC على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 11449.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

وحتى تتمكن من استقبال القناة على جهازك الخاص، كل ما عليك قم باستخدام ريموت التحكم وقم باختيار الإعدادات ومنها قم باختيار التثبيت اليدوي، وبعدها قم بإدراج بيانات القناة من تردد وترميز، ثم قم باختيار بحث، ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات بعد بضع ثوان من البحث.