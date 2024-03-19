 “قريبًا جدا.. افتتاح باب الحجز لشقق الإسكان المتميز في مشروع Valley Towers بحدائق أكتوبر

في إطار سعيها المستمر لتوفير حلول سكنية متميزة للمواطنين، تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح شقق الإسكان المتميز ضمن مشروع “Valley Towers”، والذي يقع في قلب حدائق أكتوبر، ويعد واحدًا من أحدث وأرقى المشروعات التي تطرحها الوزارة.

حجز شقق الإسكان المتميز في مشروع Valley Towers

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن باب الحجز لشقق هذا المشروع المتميز، والتي تأتي كاملة التشطيب، سيفتح قريبًا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. هذا الإعلان يأتي في وقت تشهد فيه البلاد طفرة عمرانية كبيرة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجات وتطلعات شرائح مختلفة من الشعب المصري.

تفاصيل أسعار وحدات Valley Towers في حدائق أكتوبر

في إطار التوسع العمراني وتوفير خيارات سكنية متميزة، يشهد مشروع Valley Towers في مدينة حدائق أكتوبر طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بتفاصيل وأسعار تنافسية:

سيتم طرح 984 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع Valley Towers.

تم تحديد سعر المتر المربع في المشروع بـ 15 ألف جنيه، وفقًا لتقييم اللجنة العقارية الرئيسية.

حصلت الجريدة العقارية على الاشتراطات العامة لكراسة الشروط، مؤكدة على السعر المعلن.

يُضاف إلى السعر الأساسي نسب تميز متعلقة بالموقع والخصائص الفريدة لكل وحدة، حسب تحديد اللجنة العقارية.

مساحات وموقع وحدات Valley Towers في حدائق أكتوبر

مشروع Valley Towers يقدم وحدات سكنية بمواصفات وموقع استثنائي في قلب حدائق أكتوبر، مع التفاصيل التالية حول المساحات والموقع:

تتنوع مساحات الشقق في المشروع، حيث تتراوح بين 95 مترًا مربعًا و100 متر مربع، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات وتفضيلات العملاء.

يتمتع المشروع بموقع استراتيجي في حدائق أكتوبر، على طريق الواحات، ما يجعله قريبًا من معالم حيوية مثل المتحف المصري الكبير.

تطل الوحدات مباشرةً على الأهرامات، موفرةً بذلك إطلالات خلابة ونادرة، تضيف قيمة معنوية وجمالية للسكن.

أنظمة سداد شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر

للراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن مشروع Valley Towers بحدائق أكتوبر، تتوفر خطط سداد متنوعة وميسرة لتسهيل عملية الشراء: