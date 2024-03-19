“فرصة ذهبية اوعى تضيعها من ايدك”.. شقق بالتقسيط بمقدم 25 ألف جنيه من وزارة الإسكان

في خطوة تعزز فرص الحصول على السكن الميسر، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب التقديم للحصول على شقق ضمن الطرح الأول لبرنامج “مسكن”، الموجه لعدد من المدن الجديدة، يأتي هذا الطرح مع شروط ميسرة، حيث يُطلب من المتقدمين مقدم تعاقدي قدره 25 ألف جنيه مصري فقط، في محاولة لتسهيل عملية الحصول على سكن دائم للمواطنين.

شروط التقديم للحصول على شقق برنامج “مسكن”

تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة توفير فرص سكنية ميسرة للمواطنين، مع تحديد شروط التقديم بما يضمن العدالة والشفافية.

يجب أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا حاملًا للجنسية المصرية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ طرح الشقق.

ينبغي أن يتمتع المتقدم بأهلية التصرف والتعاقد، بمعنى أن يكون قادرًا على إجراء التعاقدات القانونية

بنفسه وليس كشخص معنوي.

يسمح بالتقدم للحجز للأشخاص الذين يتقدمون بصفتهم أولياء على قاصرين، مما يعني إمكانية الحجز

لصالح القاصرين تحت ولاية قانونية.

خطوات التقديم على شقق برنامج “مسكن”

برنامج “مسكن” يوفر للمواطنين فرصة الحصول على شقق سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتميزة في المدن الجديدة، وذلك من خلال إجراءات تقديم بسيطة وميسرة تتم إلكترونيًا. إليك خطوات التقديم بالتفصيل:

يبدأ التقديم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج “مسكن” لبدء عملية التسجيل. يجب على المتقدم ملء بياناته الشخصية بدقة، والتي تشمل: الاسم الرباعي، الرقم القومي، رقم الهاتف، عنوان المراسلات، والبريد الإلكتروني. يتطلب الأمر إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم تُظهر الوجه والظهر على ورقة واحدة عبر الموقع الإلكتروني. يقوم المتقدم باختيار الدور الذي يرغب فيه (أرضي، متكرر، أو الأخير) حسب تفضيلاته ومتطلباته الشخصية. بعد الضغط على خيار “أرغب في التقدم”، تظهر استمارة التقديم مع كود الحجز. يجب على المتقدم طباعة هذه الاستمارة، التوقيع عليها، ومن ثم رفعها مرة أخرى على الموقع. يتم سداد هذه المبالغ في بنك التعمير والإسكان، إما عن طريق التحويل البنكي ACH من أي بنك، أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، بعد ذلك، يقوم المتقدم بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

توسع برنامج “مسكن” ليشمل مناطق جديدة في الجمهورية

يشير محمود داوود، الخبير العقاري، إلى استعداد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإطلاق طرح جديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع “مسكن”، خلال مداخلة عبر تقنية زووم في برنامج “صباح البلد”، أوضح داوود أن الطرح الجديد يُظهر التزام الدولة المصرية بتعزيز التنمية العمرانية عبر مختلف المناطق في الجمهورية، مما يعكس اهتماماً خاصاً بتحسين جودة الحياة في هذه المناطق.

تفاصيل أسعار وطرق سداد شقق برنامج “مسكن”

في إطار الطرح الجديد لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، يوضح محمود داوود، الخبير العقاري، أن برنامج “مسكن” لا يقتصر على مستوى واحد من السكن، بل يشمل عدة مستويات، لضمان تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين، يأتي هذا الطرح ممتدًا على مدى عام كامل، مؤكدًا على رؤية الدولة المصرية في توفير مسكن يليق بكل مواطن.

تتميز الخطة المعلنة بتحديد طرق سداد ميسرة، تتيح للمواطنين دفع قيمة الشقق على أقساط تمتد بين 5 إلى 7 سنوات، مما يجعل عملية الشراء أكثر سهولة ويسر للعديد من الأسر، هذا وقد تم تحديد قيمة الحجز للشقق ضمن مشروع “مسكن” بمبلغ 25 ألف جنيه، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تسهيل عملية تملك السكن في مصر.