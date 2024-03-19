“وزارة العمل” تُعلن سبب تأخير صدور الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تأخرت الوجبة السابعة عن باقي الوجبات السابقة من الرعاية الاجتماعية، لتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن سبب التأخير، مؤكدة بأنه جاري فرز باقي الطلبات المتقدمة، خاصة وأن طلبات هذه الوجبة أكثر من الوجبات الماضية، مما أدى ذلك إلى تأخير صدورها إلى الأن، لكن في الأيام القليلة المقبلة وقبل عيد الفطر المبارك، سيتم صدور إما وجبة واحدة أو وجبتين.

كيف أستعلم عن الوجبة السابعة من الرعاية

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن تتوجه إلى موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي الرسمي.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

ثم يتم تحديد الوجبة التي عليها الدور.

القيام بإستكمال باقي البيانات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

جاءت أهم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا للأتي: –