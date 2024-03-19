استعدوا للانتقام.. مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 10 على قناة MBC مصر نعمة عادت من الموت لتنتقم  من صلاح وسارة

تردد قناة MBC الناقلة لمسلسل نعمة الافوكاتو، وتقوم قناة MBC مصر بتقديم باقة متنوعة من المسلسلات والبرامج المثيرة خلال شهر رمضان كل عام، و لذلك تلقى استحسان، ملايين المشاهدين، داخل مصر وخارجها، ومن بين المسلسلات البارزة التي تُعرض خلال موسم رمضان للعام الحالي 2024 هو مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذى تم عرضة مع بداية الشهر الكريم، الأمر الذي أدى إلى، ازداد اهتمام المشاهدين بالبحث عبر محركات البحث عن موعد عرض هذا المسلس، من خلال هذا المقال، سنوفر لك جميع المعلومات حول تردد قناة MBC مصر وموعد عرض مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

تردد قناة Mbc مصر القمر نايل سات:

من خلال الترددات التالية لقناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات، تستطيع ضبط تردد القناة بكل سهولة ويسر.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة : 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة Mbc مصر القمر الصناعي عرب سات:

تستطيع من خلال ضبط الترددات التالية مشاهدة قناة إم بي سي مصر عبر القمر الصناعي عرب سات بصورة واضحة ومتميزة.

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة : 11919.

المعامل تصحيح الخطا: ⅚.

المعدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

موعد عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو قناة MBC

يتم عرض مسلسل “نعمة الأفوكاتو” على قناتي MBC مصر وMBC مصر 2، ويمكن متابعته أيضًا عبر منصة شاهد قبل عرضه التلفزيوني بمدة تصل إلى 24 ساعة المسلسل مكون من 15 حلقة فقط ومن إخراج محمد سامي وبطولة الفنانة مى عمر ، والفنان أحمد زاهر، و كمال أبورية ، ويتم عرضه في الأوقات التالية: