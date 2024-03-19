شاهد حـ 9.. مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 9 بجودة عالية عبر Mbc مصر HD

ينتظر الجمهور مشاهدة مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 9، وذلك بعد تطور أحداث الحلقة الثامنة، وهذا المسلسل بطولة الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة MBC مصر، كما يضم العمل عددًا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم أروى جودة، أحمد زاهر، عماد زيادة، كمال أبو ريه، وعددًا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وأيضًا محمد سامي وإخراج محمد سامي.

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 9

تبدأ أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 9، بصدمة صلاح وسارة بدخول نعمة للدفاع عنهما بعد اتهامهما بقتلها، ومن ثم تسألهما عن مساعدها محمد لينظر صلاح وسارة لبعضهما لتعلم نعمة أنهما من قتلا محمد، كما تخبرهما أنها لن تسامح في حقه لأنه قتل بسببها، وكذلك تذهب نعمة لرئيس المباحث وتخبره أنها على قيد الحياة، كما أن زوجها اختلط عليه الأمر، لذلك قال إن الجثة التي غرقت بالنيل تكون هي، حيث يخبرها رئيس المباحث أن صلاح وسارة اعترفا أنهما إرتكبا جريمة القتل، ثم يسألها لماذا تفعل هذا؟ لتخبره أن ما تقوله هو الحقيقة، ثم بعد ذلك تستيقظ سارة وصلاح ليسمعا صوت في المنزل، ثم يذهبا لرؤية ما سبب الصوت ليجدا أن نعمة، هي من تجلس في المنزل وتشاهد أيضًا التلفاز، كما تخبرهم نعمة أنها سامحتهما في حقها، ولكنها ستعيش معهما في المنزل، ثم تتقابل نعمة مع صلاح وسارة أمام مكتب المحامي خالد، وذلك بعد ذهابهما إليه ليستلم صلاح الأموال التي ربحها من قضية الوقف، كما تخبرهما أنها لا تستطيع تركهما يسافران بدونها، ثم نذهب إلى مشهد مؤثر حيث يشعر خالد بالسعادة لرؤيته لنعمة على قيد الحياة، كما تسأل نعمة خالد عن موعد إستلام صلاح الأموال ليخبرها أن أمامه أسبوع، وكذلك أيضًا فهو يحذرها من سارة لتطمئنه نعمة، ثم تطلب منه أن يخبرها قبل أن يعطي الأموال لصلاح، ثم يقوم صلاح بالإتفاق مع سارة أن يقتلا نعمة، ومن ثم تذهب نعمة لمنزل سارة لتعيش معهما، كما تخبرهما أنها ستأخذ حق محمد منهما، وتقوم بتعليق شهادة وفاتها على الحائط أمامهما، ثم تطلب من صلاح أن يعطي لها أموالها.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو

يتم عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو الساعة العاشرة مساءً على قناة Mbc مصر، ومن ثم يكون العرض الثاني الساعة الرابعة عصرًا على قناة Mbc مصر 2.