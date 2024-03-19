اعرف الزيادة كام.. الان سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الأخيرة وموعد الصرف

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية مؤخرًا عن تعديل في سلم رواتب المتقاعدين في البلاد ، تم إصدار قرار رسمي من قب الحكومة يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين داخل جميع المحافظات العراقية بمبلغ يقدر 100 ألف دينار عراقي، وتأتى هذة الزيادة بهدف مساعدة هذه الفئة المهمة من المواطنين، داخل البلاد نظرًا للخدمات الجليلة التي قدموها للدولة خلال فترة عملهم، وتهدف الزيادة أيضًا إلى تحسين مستوى المواطنين للحالة المعيشه في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، بصورة كبيرة، ومن خلال هذا المقال نتناول معكم جميع المعلومات الخاصة، بهذة الزيادة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن زيادة سلم رواتب المتقاعدين في البلاد بمبلغ 100 ألف دينار عراقي، وتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من راتب شهر مارس الحالي، وفيما يلي تفاصيل سلم رواتب المتقاعدين الجديد:

1. رواتب المتقاعدين السابقة التي كانت تبلغ 500 ألف دينار عراقي سترتفع إلى 600 ألف دينار عراقي.

2. رواتب المتقاعدين السابقة التي كانت تبلغ 600 ألف دينار عراقي سترتفع إلى 700 ألف دينار عراقي.

3. رواتب المتقاعدين السابقة التي كانت تبلغ 700 ألف دينار عراقي سترتفع إلى 800 ألف دينار عراقي.

4. رواتب المتقاعدين السابقة التي كانت تبلغ 800 ألف دينار عراقي سترتفع إلى 900 ألف دينار عراقي.

5. رواتب المتقاعدين السابقة التي كانت تبلغ 900 ألف دينار عراقي سترتفع إلى مليون دينار عراقي.

رابط الإستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين العراق 2024:

يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة المالية العراقية.

يتم إدخال اسم المستفيد، ورقم الهوية الخاص به.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة،و التأكد من صحتها.

يتم الضغط على كلمة البحث الموجود بالصفحة.

يتم الانتظار حت تظهر جميع تفاصيل راتب المتقاعد بعد الزيادة الأخيرة.

وزارة المالية في العراق تتحمل المسؤولية عن إعلان تعديل سلم رواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى تحديد مواعيد صرف تلك الرواتب، التى تمت الموافقة زيارتها مما أثار العديد من التساؤلات حول تلك التعديلات واستفسارات حول المبالغ المالية التي سيتم صرفها بعد تطبيق الزيادة وكذلكموعدصرفها. .