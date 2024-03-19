“صدمة كبيرة في سعر الذرة”.. مفاجأة في اسعار الذرة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024..!!

يجب التنويه إلى أهمية سعر الذرة في عدة دول، إذ تعد الذرة من النباتات الزراعية الحيوية التي يعتمد عليها في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات وبالتالي، فإن مراقبة تقلبات أسعار الذرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية للمزارعين والمستثمرين في هذا القطاع، وفي الآونة الأخيرة، شهدت أسواق الذرة تقلبات كبيرة، ناجمة عن عدة عوامل منها ظروف الطقس السيئة وتغيرات في الطلب والعرض العالمي، وقد أثرت هذه التقلبات بشكل سلبي على العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الذرة كمحصول زراعي أساسي.

اسعار الذرة

تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة في مواجهة التقلب في أسعار الذرة، فعلى سبيل المثال، يعتبر لبنان من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الذرة كمادة خام لصناعة العديد من المنتجات الزراعية والغذائية، وفي ظل ارتفاع أسعار الذرة، يتعذر على الفلاحين في لبنان تحمل تكاليف إنتاجهم، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الزراعي في البلاد من جانبها، تسعى العديد من الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الذرة، من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة والتنمية الزراعية، وكذلك توفير الدعم اللازم للمزارعين والفلاحين لتحسين إنتاجهم وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذرة تتأثر بعوامل عدة، لا سيما مواسم الزراعة والحصاد وكميات الإنتاج المحلي والعالمي، والطلب العالمي على الذرة كغذاء وكمادة خام للعديد من الصناعات ولذلك، يجب على الحكومات والجهات المعنية العمل سويا لتحقيق التوازن في أسواق الذرة وضمان توفرها بأسعار معقولة للمستهلكين والصناعات.

اسعار الذرة اليوم

سجل سعر الذرة الصفراء اليوم في السوق البرازيلي عند مستوى 11800 جنيه للطن، بينما سجلت نفس القيمة للطن في السوق الأرجنتيني، وفيما يتعلق بالأسعار اليومية الأخرى، بلغ سعر الذرة الصفراء في السوق التركي 13900 جنيه للطن، وفي السوق الأوكراني سجل سعر الطن 10800 جنيه، وبخصوص الذرة الكورن فلاك، فقد سجل سعر الطن في السوق الأرجنتيني مستوى قدره 14000 جنيه.