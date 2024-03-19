القط والفأر الأشقياء بيلعبوا مع الكلب.. نزل تردد قناة توم وجيري كيدز 2024 وشوف أحلى الأغاني

تعد قناه توم وجيري من افض ل القنوات التي تبث برامج الأطفال حيث لم يختلف عليها أي فرد من العائلة كونها مميزة عن قنوات الأطفال الأخري، تهدف قناه توم وجيري إلي المرح والفكاهة وذلك عن طريق المقالب التي يفعلها القط في الفأر، كما تهدف إلي التمسك بالصديق في أوقات الفرح والشدة، تهدف إلي الصداقة الحقيقية لذا دائما ترسل هذه القناه رسائل ألا وهي الصداقة والتعاون بين الصديق، تبث محتوياها علي مدار اليوم بدون انقطاع، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم التفاصيل اللازمة لقناه توم وجير في السطور التالية سنسردها من مقالنا ابقوا معانا.

تحميل القناه علي شاشات التلفاز

يجب النقر علي زر القائمة من الريموت كنترول.

ثم قم بالنقر علي أيقونة التركيب.

يرجي الضغط علي زر التثبيت اليدوي.

يجب تحديد القمر الصناعي الذي تريد تنزيل التردد علية.

قم بإدخال كافة البيانات، التردد، معامل الاستقطاب، معدل ترميز.

ثم انقر علي زر البحث، سيتم تحميل القناه علي جهاز الريسيفر.

أخيرا: قم بالنقر علي أيقونة الحفظ.

تردد قناه القط والفأر الجديد عبر النايل سات

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناه القط والفأر: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناه: 27500.

قناه توم وجيري عبر العرب سات 2024

بكل سهولة تستطيع تحميل قناة توم وجيري بالتردد الجديد علي القمر الصناعي العرب سات من خلال الخطوات الأتية: