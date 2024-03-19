قبل العيد هنخلي شعرك حرير وصفة النشا والخميرة لتطويل وتنعيم الشعر المجعد

وصفة النشا والخميرة من أقوى الوصفات الطبيعية، التي تعمل على تطويل الشعر وإكسابه النعومة والحيوية وجعله ناعم كالحرير من أول استخدام، كما تعمل هذه الوصفة على تقوية بصيلات الشعر وتجعلها تنمو بشكل سليم، وهي من الوصفات التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل والعناية بالشعر، لأنها بمثابة كرياتين طبيعي يساعد على فرد الشعر المجعد الخشن، وتعالج تقصفه وتمنع سقوطه، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل وصفة النشا والخميرة الرهيبة في تنعيم الشعر الخشن المجعد قبل العيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة النشا والخميرة لتنعيم الشعر

تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في الكثير من البيوت وهي كما يلي: –

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل وصفة النشا والخميرة الرائعة في فرد الشعر بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء فارغ ونضع به الزبادي والنشا ونمزجهم جيدًا. نقوم بإضافة الخميرة للخليط، ثم نقلب حتى نحصل على قوام كريمي. نضيف العسل للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات جيدًا ونحصل على خليط سائل ثقيل القوام.

طريقة استخدام وصفة النشا والخميرة على الشعر

نقوم بتقسيم الشعر إلى نصفين، ونشطفه بالماء والشامبو حتى نتخلص من الدهون والأتربة، بعد ذلك نجففه جيدًا من الماء، ثم نقوم بتوزيع الخليط عليه بالتساوي، ونغلف الشعر بكيس من البلاستيك، ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، بعد ذلك نقوم بتصفيفه بواسطة مشط خشبي، ثم نغسله جيدًا بالماء الفاتر وندهنه بزيت اللوز ونعيد تصفيفه مرة أخرى حتى يصبح مفرود وناعم، ونكرر هذه الوصفة ثلاث مرات حتى نحصل على شعر ناعم كالحرير قبل العيد.