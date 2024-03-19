“وزارة المالية” تُعلن زيادة 500 ألف دينار على رواتب المتقاعدين!.. تعديل مفاجئ في سلم الرواتب بالعراق

كشفت وزارة المالية بعد التصديق النهائي من مجلس الوزراء العراقي والبدء في توزيعها عن زيادة جديدة لجميع المتقاعدين بما تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، فضلاً عن وصول الحد الأدنى للرواتب يبلغ الـ 500 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت منذ أقل من ثلاثة أشهر لكن مازال البعض من المواطنين لم يتحصلوا عليها، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في مراجعة جميع الشكاوي التي قدمت حول عدم حصولهم على هذه الزيادة، وفي السطور التالية نوضح لكم سلم الرواتب الجديد من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

جدول رواتب الموظفين في العراق

حددت وزارة المالية سلم رواتب الموظفين في العراق، بما جاءت على النحو الأتي:-

وصل الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي.

كما بلغ راتب الـ 500 ألف دينار عراقي إلى 600 ألف بزيادة 100 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى أن راتب الـ 600 ألف دينار سجل نحو 700 ألف دينار بإضافة زيادة 100 ألف دينار.

فضلاً عن وصول راتب الـ 700 ألف دينار عراقي بلغ نحو 800 ألف دينار عراقي.

هذا وأن راتب الـ 800 ألف دينار سجل 900 ألف دينار عراقي.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-