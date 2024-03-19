“رايحه بينا على فين يافراخ” مفاجأة في اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.. هتاكلي ويفيض كمان.!!

تعتبر أسعار الفراخ من بحواجز التي يواجهها الكثيرون في حياتهم اليومية، حيث يعتبر الفراخ من المصادر الهامة للبروتين والغذاء الصحي الضروري لصحة الإنسان. ومع تزايد الطلب على الفراخ في الأونة الأخيرة، بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ، مما جعل العديد من الأشخاص يعانون من صعوبة في تحمل تلك الأسعار المرتفعة، وفي الوقت الحالي، يعتبر سعر الفراخ من بين الأكثر تقلبا بسبب العوامل الكثيرة التي تؤثر على تلك الأسعار، مثل تكلفة المواد الخام وتكلفة العمالة وتكلفة النقل والتخزين، ومن المهم أن نفهم كيف يتم تحديد سعر الفراخ وما هي العوامل التي يتم الاعتماد عليها في تحديد تلك الأسعار.

اسعار الفراخ

في الأونة الأخيرة، لاحظنا تقلبات ملحوظة في أسعار الفراخ، حيث ارتفع سعرها بشكل ملحوظ بسبب عدة عوامل، أولها الطلب المتزايد على الفراخ بين الناس، وثانيها ارتفاع تكلفة المواد الخام التي تستخدم في تربية الفراخ، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة والنقل والتخزين، ومع هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفراخ، بات العديد من الناس يواجهون صعوبة في تحمل تلك الأسعار المتقلبة، وباتوا في حاجة ماسة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة ومن بين الحلول المقترحة لتلك المشكلة هو تحسين ظروف تربية الفراخ لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع تربية الفراخ لزيادة المنافسة وتقليل الأسعار.

اسعار الفراخ اليوم

اليوم، بدأت أسعار الدواجن البيضاء في مصر تتراوح بين 100 و 105 جنيهات للكيلو في السوق الرئيسية، بينما يتراوح سعرها في الأسواق المحلية بين 110 و 112 جنيه، للكيلو للمستهلك النهائي. على الجانب الآخر، استقرت أسعار الدواجن البلدية اليوم عند 125 جنيه للكيلو في الأسواق، بينما سجل سعر الدجاج الأمهات 88 جنيه، في سوق الدواجن الرئيسي، وشهد سعر الدجاج الساسو ارتفاع إلى 113 جنيه للكيلو اليوم، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم أمس التي بلغت 110 جنيهات للكيلو.