طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة لذيذة ومقرمشة أحلى من محلات الحلواني

تعتبر أصابع الجلاش بالكنافة من الحلويات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس، وهي تتميز بحشوتها الجميلة التي يعشقها الأطفال، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة متوفرة بالمنزل، وكثير من الأمهات وربات البيوت يفضلون صنع الحلويات في البيت بدل من شرائها من المحلات بسعر غالي، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع البديل الإخباري، طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع الجلاش بالكنافة

يحتوي هذا النوع من الحلويات الشرقية على مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

باكت من الجلاش الجاهز.

كوب من الكنافة المفتتة.

كوب من السمنة.

طبق صغير من المكسرات المجروشة.

2 كوب من الشربات البارد ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة، ثم نتركها حتى تسخن. نقوم بإضافة الكنافة المفتتة على السمنة ونقلب حتى تتحمر وتصبح ذهبية. نرفعها من على النار ونضيف عليها المكسرات ونتركها حتى تبرد تمامًا.

طريقة تسوية أصابع الجلاش

نقوم بإحضار باكت الجلاش ونفرده على سطح مستوي، ثم نقوم بدهن ورقة من الجلاش بالسمنة ونأخذ كمية مناسبة من خليط الكنافة ونقوم بتوزيعها على أطراف الورقة، بعد ذلك نلفها على شكل رول طويل الحجم، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي الكمية كلها، ثم نقوم بتقطيعها بواسطة سكينة حادة على شكل أصابع، ونحضر صينية مدهونة بالسمنة ونرص بها الأصابع، بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بالسمنة ونضعها داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات البارد مباشرةً، ثم نغطيها ونتركها حتى تبرد ونقدمها بألف صحة وهنا.