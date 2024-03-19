هنافس محلات الحلواني بلح الشام المقرمش بكل أسراره أحلى من الجاهز بكتير

بلح الشام من الحلويات اللذيذة التي تقدم في شهر رمضان، ويتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الهش الذي يجعل الناس يقبلون على تناوله بكثرة خلال الشهر الكريم، ويعرف بشكله الجميل ورائحته الشهية عند إضافة الفانيليا إليه، وهو من الحلويات التي تتميز بخفة القوام لأنه يحتوي على النشا والبيض وهما من أهم عوامل نجاح بلح الشام، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلوى سريعة ولذيذة بالمنزل وهي كما يأتي: –

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب وربع من الماء.

رشة صغيرة ملح.

ربع فنجان من الزيت.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة عمل بلح الشام المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل وهي كما يلي: –

نحضر إناء ونضع به الدقيق، والنشا ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع وعاء أخر على النار، ثم نضع به الماء، والزيت، والملح، ثم نتركه حتى يغلي. نقوم بتهدئة النار قليلاً، ثم نضيف الدقيق على الماء المغلي ونقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة متماسكة. نرفع الإناء من على النار ونترك العجين حتى يبرد تمامًا، ثم نضيف البيض، والفانيليا للعجين ونعجن برفق. نستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل.

طريقة تسوية بلح الشام

نحضر قمع الحلواني ونضع بها العجين، ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركه حتى يصبح دافئ، ثم نشكل العجين أصابع متوسطة الحجم ونضعها في الزيت مباشرةً ونتركها حتى تنتفخ وتصبح ذهبية، ثم نقلبها من حين لأخر حتى تصبح مقرمشة، بعد ذلك نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد مباشرةً ونتركها حتى تتشرب، ثم نخرج بلح الشام من الشربات ونرصه على طبق التقديم ويقدم بعد الإفطار مع كوب شاي وبألف صحة وهنا.