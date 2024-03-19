بمكونات بسيطة حضري حلوى البغاشة اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بدون فرن

حلوى البغاشة من أجمل وأشهر حلويات رمضان وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، وتستطيع الأمهات صنعها بكل سهولة، كما نجد الكثير من الأطفال يفضلون هذا النوع من الحلويات بسبب قوامه المقرمش وطعمه اللذيذ ورائحته الجميلة، وهذه الحلوى تتميز بشكلها المنتفخ الجميل الذي يجعل الناس يقبلون على تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل حلوى البغاشة اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل البغاشة المقرمشة

تتكون هذه الحلوى اللذيذة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

بيضة.

ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة نشا.

2 كوب من الشربات ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى البغاشة اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر إناء ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة البيضة، والزيت، ونصف كوب من الماء للخليط، ثم نقلبهم حتى يختفي الدقيق. بعد ذلك نضيف الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجينة ونتركها بدرجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق حتى ترتاح قليلاً. نقوم بوضع العجينة على سطح متساوي مرشوش بالدقيق، ثم نفردها بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة. نقوم بإحضار سكينة حادة ونشكل العجين على شكل مثلثات أو دوائر حسب الأشكال التي نرغب بها.

طريقة تسوية حلوى البغاشة المقرمشة

نقوم بإحضار صينية مرشوشة بالدقيق ونرص عليها قطع العجين، ثم نتركها ترتاح لمدة 5 دقائق، بعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها على النار حتى تسخن، ثم نقوم بقلي قطع العجين في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تنتفخ قطع العجين وتصبح ذهبية اللون، بعد ذلك نخرجها من الزيت ونصفيها جيدًا، ثم نضعها في الشربات البارد مباشرةً حتى تتشرب تمامًا، ثم نقوم بإخراجها من الشربات ونضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.