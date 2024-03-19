كريم قشور الموز الجبار في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد ونتائجه مبهرة لا تصدق

تستطيع النساء صنع كريم قشور الموز المنزلي حيث يعمل على تفتيح البشرة ويعيد لها نعومتها ونضارتها ويجعلها ناصعة البياض، وهو من الكريمات الرائعة التي تحتوي على مكونات طبيعية أمنة تمامًا على صحة البشرة ولا تسبب أي أضرار جانبية، وهو رائع في إزالة البثور السوداء والتصبغات الجلدية الناتجة عن أثار الحبوب وحروق الشمس المزعجة التي تسبب البقع الداكنة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كريم الموز المنزلي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

مكونات عمل كريم قشور الموز

سوف نتعرف على مكونات عمل الكريم وهي كما يلي: –

كوب من مغلي قشور الموز.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كريم قشور الموز المنزلي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نقوم بإحضار إناء، ثم نضع به مغلي قشور الموز، بعد ذلك نقوم بإضافة النشا، والعسل، ونقلبهم مع بعض. نضع الإناء على النار، ثم نقوم بالتقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي الشكل. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة، ثم نقوم باستخدامه على البشرة صباحًا ومساءً. يجب علينا استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من أي تجاعيد.

فوائد قشور الموز للبشرة

تعمل قشور الموز على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، وتقضي على البثور السوداء، كما تقلل من ظهور حب الشباب، تمنح البشرة البياض الناصع وتجعلها مثل بشرة ملكات الجمال، وتساعد أيضًا على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وتساعد على تدفق الدم للبشرة مما يزيدها نعومة ونضارة، وتعمل على تفتيح المناطق الغامقة بالجسم.