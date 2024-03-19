جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ومستندات تسجيل الاستمارة 𝐡𝐚𝐳𝐡𝐚𝐫.𝐞𝐠

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2024، وتعد الشهادة الازهرية من اهم المراحل التي تحظى باهتمام الأزهر الشريف، فهي بوابة الطلاب إلى تحديد تخصصاتهم ووجهتهم الأكاديمية، وقد وفر القانون على القطاعات الازهرية الجداول عبر موقع الأزهر كما يتيح لهم ملء استمارة الثانوية الأزهرية من خلال الموقع وإرفاق المستندات أيضا، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم طريقة ملئ الاستمارة وجدول الامتحانات للقسم العلمي والأدبي.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

تم إعلان جدول الثانوية الأزهرية في القسمين العلمي والأدبي، حيث سيبدأ امتحان القسم الأدبي يوم الأحد 2 يوليو 2024 وسيكون أول المواد اختبارًا مادة الففه والإنشاء، وسيتخلل أيام الامتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك، كما ستنتهي الامتحانات للقسم الأدبي يوم الأحد 14 يونيو 2024 وستكون أخر المواد اختبارًا مادة التفسير، كما هو موضح بالجدول.

أما امتحان قسم العلمي سيبدأ يوم السبت 1 يوليو 2024 على أن تكون أول المواد اختبارًا مادتي الفقه والحديث، كما سيتخلل أيضا الامتحانات عيد الأضحى المبارك وستنتهي الامتحانات يوم الاثنين 15 يونيو 2024، كما هو مبين بالجدول التالي.

خطوات كتابة استمارة الثانوية الأزهرية

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية ملئ الاستمارة الخاصة بهم عن طريق الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر باتباع التالي:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف.

اضغط على استمارة الثانوية الأزهرية 2024.

قم بملء البينات المطلوبة.

أرفق صورة شخصية على أن تكون هذه الصورة أحد الأربع صور التي تقدم ضمن مستندات الطالب للإدارة التابع لها.

مستندات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

يتطلب من كل طالب إحضار المستندات التالية لتقديم الاستمارة الخاصة بالثانوية الأزهرية:

4 صور شخصية بخلفية بيضاء ومسجل عليها من أسفل الاسم كامل.

شهادة ميلاد حديثة.

صورة بطاقة الرَّقْم القومي للطالب.

بيان رسوب (بالنسبة للمعيد) يرفق مع الاستمارة الإلكترونية.

كما يجب الالتزام بتقديم التالي: