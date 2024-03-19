“وزارة التربية والتعليم” تعرف على أخر قرار بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل

صدر قرار السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انعقاد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، حيث صرح سيادته بأن الوزارة ستوضع جدول الامتحانات تراعي فيه الفتات الزمنية البينة تكون كافية للمراجعة، كما أكد أيضا على تجنب الامتحانات لأيام عيد الأضحى المبارك، ومن خلال الأسطر التالية نبين اهم قرارات الوزير اتجاه موعد ونظام امتحانات الثانوية العامة 2024.

أخر قرار بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب، وذلك لإتاحة الفرصة الكافية للطلاب للمراجعة بشكل فعّال، وأكد سيادته على إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك حيث ستبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، على أن يكون بَدْء امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، كما أكد الوزير حجازي على عقد اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبل الإعلان عنه.

لذا، يرجى من جميع طلاب الثانوية العامة متابعة الأخبار الرسمية من وزارة التربية والتعليم للحصول على آخر التحديثات حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت.

هل امتحانات الثانوية العامة ورقي 2024؟

تم التصريح بنظام الامتحانات للثانوية العامة على أن تُعقد جميع امتحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس ورقيًا، دون استخدام نظام إلكتروني، كما بينت المعلومات المتداولة على المواقع الرسمية أن شكل الأسئلة سيكون كالتالي:

اختيارية: تتضمن الامتحانات أسئلة اختيارية يتم الإجابة عليها على أوراق “البابل شيت”.

مقالية:تشكل الأسئلة المقالية 15% من أسئلة الامتحان.

ما هو نظام الثانوية الجديد؟

يتميز نظام الثانوية العمة 2024 على شمولية المنهج، حيث تشمل أسئلة الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسي، وهي إلى ذلك تتميز بتنوع الأسئلة، فالامتحانات يتضمن مزيجًا من أسئلة اختيارية تمثل 85% من أسئلة الامتحان ويتم الإجابة عنها على أوراق “البابل شيت”، وأسئلة مقالية: تمثل 15% من أسئلة الامتحان ويتم الإجابة عنها على أوراق بيضاء مخصصة.