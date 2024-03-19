هل حقيقي تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة إليك رابط الاستعلام

يبحث الكثيرون على حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، وهل سيتضمن الراتب الزيادة الجدية التي أقرتاه الدولة، حيث أوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس، وهي إلى ذلك بينت طريقة احتساب الزيادة الجديدة للدرجات المختلفة والتي أقرت فيها الحد الأدنى والأقصى للزيادة ليصبح اكثر توافقا مع الظروف الراهنة، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على مقدار الزيادة الجديدة وموعد صرف مرتبات شهر مارس.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرحت الجهات المعنية بأن صرف الأحور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة سيبدأ من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 27 مارس 2024، ثم أن المرتبات سيتم صرفها متضمنة الزيادة التي أقرتها الدولة للدراجات المختلفة، حيث تم وضع الحد الأدنى والأقصى والذي بناء عليه تم وضع نسبة زيادة كل درجة على حِدَةٍ للتوافق مع الظروف الراهنة.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

وبخصوص تبكير صرف المعاشات التي من المقرر أن تصرف مع بداية الشهر الميلادي، لم يأت بخصوص تقديم المعاشات أي قرارات لتبكير صرفها، حيث سيتم صرفها في الموعد المقرر لها وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.

جدول زيادة المرتبات 2024

أصدرت وزارة المالية جدول المرتبات بعد الزيادة للدرجات المختلفة على أن سكون على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الراتب قبل الزيادة الراتب بعد الزيادة نسبة الزيادة السادسة 4000 جنيه 6000 جنيه 50% الخامسة 4500 جنيه 6500 جنيه 44.44% الرابعة 5000 جنيه 7000 جنيه 40% الثالثة 5500 جنيه 7500 جنيه 36.36% الثانية 6000 جنيه 8000 جنيه 33.33% الأولى 6500 جنيه 8200 جنيه 26.15% مدير عام 7500 جنيه 9200 جنيه 22.67% عالية 8500 جنيه 10200 جنيه 19.41% ممتازة 10000 جنيه 12200 جنيه 22%

تم تقرير الزيادة على هذا النحو، كما أن موعد الصرف لهذا الشهر سيبدأ من يوم الخميس 21 مارس 2024.