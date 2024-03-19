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هل حقيقي تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة إليك رابط الاستعلام

هل حقيقي تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة إليك رابط الاستعلام

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 23 دقيقة
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تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يبحث الكثيرون على حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، وهل سيتضمن الراتب الزيادة الجدية التي أقرتاه الدولة، حيث أوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس، وهي إلى ذلك بينت طريقة احتساب الزيادة الجديدة للدرجات المختلفة والتي أقرت فيها الحد الأدنى والأقصى للزيادة ليصبح اكثر توافقا مع الظروف الراهنة، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على مقدار الزيادة الجديدة وموعد صرف مرتبات شهر مارس.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرحت الجهات المعنية بأن صرف الأحور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة سيبدأ من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 27 مارس 2024، ثم أن المرتبات سيتم صرفها متضمنة الزيادة التي أقرتها الدولة للدراجات المختلفة، حيث تم وضع الحد الأدنى والأقصى والذي بناء عليه تم وضع نسبة زيادة كل درجة على حِدَةٍ للتوافق مع الظروف الراهنة.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

وبخصوص تبكير صرف المعاشات التي من المقرر أن تصرف مع بداية الشهر الميلادي، لم يأت بخصوص تقديم المعاشات أي قرارات لتبكير صرفها، حيث سيتم صرفها في الموعد المقرر لها وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.

جدول زيادة المرتبات 2024

أصدرت وزارة المالية جدول المرتبات بعد الزيادة للدرجات المختلفة على أن سكون على النحو التالي:

الدرجة الوظيفيةالراتب قبل الزيادةالراتب بعد الزيادةنسبة الزيادة
السادسة4000 جنيه6000 جنيه50%
الخامسة4500 جنيه6500 جنيه44.44%
الرابعة5000 جنيه7000 جنيه40%
الثالثة5500 جنيه7500 جنيه36.36%
الثانية6000 جنيه8000 جنيه33.33%
الأولى6500 جنيه8200 جنيه26.15%
مدير عام7500 جنيه9200 جنيه22.67%
عالية8500 جنيه10200 جنيه19.41%
ممتازة10000 جنيه12200 جنيه22%

تم تقرير الزيادة على هذا النحو، كما أن موعد الصرف لهذا الشهر سيبدأ من يوم الخميس 21 مارس 2024.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 23 دقيقة
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صورة Ragabgomaa

Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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