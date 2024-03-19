لحظة بلحظة أعلى سعر الدورلار اليوم في السوق السوداء أقل بكتير من البنوك

شهد اليوم استقرار سعر الدولار في السوق السوداء وكذلك البنوك، فبعد أن شهدت الفترة السابقة عد استقرار لسعر الدولار في كلَا من السوق السوداء والبنوك منذ تحرير سعر الصرف للجنيه، حيث أدى إلى ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى نحو من 50 جنيها حتى استقر منذ في هذه الفترة في البنوك والسوق السوداء، هل هذا يعني استقرار لسعر الدولار في الفترة القادمة، هذا ما سنبينه من خلال الأسطر التالية، كما سنين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد اليوم الثلاثاء 19 مارس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء أو السوق الموازية عند: 48.05 جنيه للبيع والشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

أعلن اليوم بنك مصر سعر الدولار ليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 47.13 جنيه للشراء، و47:13 جنيه للبيع، حيث يعد ذلك السعر استقرارا لما شهدته الفترة السابقة.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري في البنك الأهلي: 47.12 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

شهد اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم في اكثر من بنك على النحو التالي:

البنك الشراء (جنيه مصري) البيع (جنيه مصري) بنك الإسكندرية 47.10 47.20 البنك التجاري الدولي (CIB) 47.10 47.20 بنك القاهرة 47.13 47.23 المصرف العربي الدولي 47.05 47.15 بنك قناة السويس 47.10 47.20 بنك سايب 47.10 47.20 ميد بنك 47 47.10

توقعات سعر الدولار الفترة القادمة

فمنذ في أن أصدر البنك المركزي المصري قرارات مفاجئة تهدف إلى الحد من تداول الدولار في السوق السوداء، والتي تضمنت ما يلي:

رفع سعر الفائدة 6% تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الطلب على الجنيه المصري، وعلى هذا خفض الطلب على الدولار.

تقييد عمليات شراء الدولار: تم حصر شراء الدولار من خلال البنوك الحكومية والخاصة فقط.

ولكن يصعب التنبؤ بسعر الدولار في الفترة المقبلة لأنه يعتمد عدة عوامل، مثل:تدفق العملات الأجنبية من خارج البلاد، وسعر الفائدة، وحالة الأوضاع الاقتصادية للدولة.