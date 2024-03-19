“الذهب كل يوم في جديد” ارتفاع اسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 يقفز عن 3000

شهد اليوم ارتفاع اسعار الذهب في مصر حيث تجاوز عيار 21 الأكثر تداولا 3000 جنيها، فقد بلغت زيادة عيار 21 نحو من 45 جنيها ليصبح سعره 3030 جنيها، كما تشير اسعار الذهب في البورصة العالمية إلى عدم استقرار سعر الذهب، حيث يتقلب الذهب في البورصة بين الصعود والهبوط، ما هي مؤشرات أسعرا الهب العالمية وكم سجل اليوم سعر الذهب للأعيرة المختلفة نبينه في الأسطر التالية.

اسعار الذهب في مصر اليوم

شهد اليوم الثلاثاء 19 مارس ارتفاع في أسعار الذهب لعيار 21 الأكثر تداولا، حيث سجلت اليوم أسعار الذهب للأعيرة المختلف على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، 3468.5 جنيه.

سعر الذهب عيار21، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، 3035 جنيهًا.

كما استقر سعر الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، 2601.4 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يضاف إلى سعر الذهب سعر المصنعية والدمغة والتي تقدر 35 جنيها للدمغة، و65 جنيها للمصنعية، حيث تختلف من تاجر إلى أخر اختلافًا بسيطًا، فبعضهم يتم رفع المصنعية إلى أن تصل 100 جنيها على كل جرام ذهب فيمَا يقلل البعض الأخر أو يزيد قليلًا، ومن الجدير بالذكر أن المصنعية تختلف أيضا حسب نوع العيار والتي تكون اكبر ما يمكن على عيار 21 لما له من رواج اكثر لدى الجميع.

ما هي أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 في البورصة العالمية عدة تغيرات أهمها ما يلي:

سجل الذهب أدنى مستوى له منذ أسبوع حيث بلغ سعره 2146 دولار للأونصة.

افتتح جَلسة التداول عند 2156 دولار للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% عن الأسبوع الماضي.

يبتعد الذهب تدريجيًا عن أعلى مستوى له هذا العام الذي وصل إلى 2195 دولار للأونصة.

كم سعر جنيه الذهب المصري؟

كما يجل اليوم الثلاثاء 19 مارس سعر الجنيه الذهب نحو 24280 جنيهًا، وهو ما يرشد إلى استقرا سعر الذهب، كما تتوجه أراء بأن الذهب في اتجاه للانخفاض كما أشارت أسعار البورصة العالمية اليوم.