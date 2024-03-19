وصل كام سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بزيادة المعتمرين في رمضان

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم وعلى مدار الساعة، فمنذ دخول شهر رمضان المعظم وكثير من الناس يريدون أداء عمرة رمضان، لذلك تراهم مقبلون على شراء الريال، ثم أن البنوك الرسمية لا تتح لهم ما يحتاجون المن الريالات إلا في حالة السفر لأداء العمرة بشكل رسمي، وهذا الأمر يجعل السوق السوداء ملاذ الكثيرين من الذين يريدون أداء العمرة، وعبر الأسطر التالية نبين سعر الريال في السوق السوداء والبنوك وتوقعات أسعار الريال في الفترة القادمة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سهدت الفترة الحالية تقلبات في أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وخصوصا بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، حيث زاد سعر الريال في البنوك ليصبح نحو 13 جنيها تقريبًا، وهذا بعد أن كان سعره في حدود 8 جنيهات، ولكن بعد رفع السعر هل عادل سعر الريال في البنوك سعر السوق السوداء؟ هذا ما سنفصله في الفقرة التالية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

كما شهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نوعا من الاستقرار النسبي، حيث سجل اليوم الريال مقابل الجنيه 13 جنيها تقريبًا لكل ريال، ولكن مع ملاحظة السوق السوداء نجد أن توفر الريال فيها اصبح قليل، ولعل هذا بسبب إقبال الكثيرون في هذه الفترة على شراء الريالات.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي

سجل اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي للشراء 12.5586 جنيها، أما سعر البيع 12.5907 جنيها، حيث كان هذا السعر للتعاملات البنكية المباشر (بنكنوت) أم سعر التحويل فهو للشراء 12.5586 جنيها، وللبيع 12.5907 جنيها.