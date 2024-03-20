“متاح الآن حجز 4000 دولار”.. رابط منصة حجز العملة الأجنبية عبر مصرف ليبيا المركزي 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

أعلن المركز الليبي عن رابط منصة حجز العملة الأجنبية، ويهتم بهذا الأمر العديد من المواطنين الليبين لأنه يمكن لكل الأفراد الحجز وكذلك يمكن لأي جهة من الجهات الاعتبارية في داخل ليبيا وفي أي قطاع من القطاعات الليبية، ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الضوابط والمعايير والتي سوف نتعرف عليها في مقال اليوم كما سوف نتعرف على الرابط المخصص للتسجيل والخطوات.

رابط منصة حجز العملة الأجنبية 2024

لحجز العملة الأجنبية عبر رابط منصة حجز العملة الأجنبية (منظومة الأغراض الشخصية) يمكن اتباع الآتي:

أولا يجب أن تتوجه بالدخول إلى المنصة الرقمية التي تيسر لك حجز العملة الأجنبية.

ثانيا يجب عليك تسجيل عملية الدخول للمنصة بعد كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

ثالثا اضغط على اختيار “أنا لست روبوت” من أجل التحقق.

رابعا انقر على مربع تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب على المنصة.

خامسا انقر على اختيار حجز العملات الأجنبية.

شروط حجز العملات الأجنبية للأفراد

يجب أن تستوفى الشروط التالية في المتقدم بشكل كامل حتى يتمكن من إتمام عملية الحجز بشكل صحيح وهذه الشروط ما يلي: