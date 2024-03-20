“رمضان شهر الخير”.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2024 وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش

ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة للعام الحالي وذلك للحديث عن زيادة المعاشات في هذا الشهر، وقد تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15٪ من أصل المعاش بحد أدنى 170 جنيه، وبحد أقصى 1635 جنيها مصريا، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وكانت تلك الخطوة للمساهمة في تحسين معيشة المواطن المصري ومساعدته على الحياة بصورة كريمة، وقطاع المعاشات قطاع عريض يشمل 11 مليون فرد ويكلف الدولة خمسة وخمسون مليار جنيها مصريا تقريبا.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم واحد من أول كل شهر ميلادي، هو موعد صرف المعاشات وبذلك فإن يوم واحد من شهر إبريل لعام 2024 ميلادي هو موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة، وقد تم تطبيق زيادة خمسة عشر بالمائة من اصل المعاش وذلك منذ موعد صرف معاش شهر مارس ، ومازالت هذه الزيادة في الصرف في كل شهر من شهور السنة.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

يمكنك معرفة معاشك بعد الزيادة دون الخروج من المنزل، وذلك من خلال هاتفك المحمول المتصل بالإنترنت أو من خلال الحاسب، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: