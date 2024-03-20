“خلال ساعات ابسط يا عم”.. وزارة المالية تعلن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 للموظفين في رمضان بالزيادة الأخيرة

ينتظر الكثير من الموظفين بالقطاع الحكومي معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد أن تم الحديث عن زيادات تخص الرواتب لهذا الشهر ونزول العلاوات الخاصة بالموظفين من بداية شهر مارس، حيث تعمل فئة كبيرة بالدولة المصرية في القطاع الحكومي، ووفقا لتصريحات دكتور محمد معيط وزير المالية أنه قد تقرر صرف الرواتب الخاصة بالموظفين على مستوى الدولة الخاصة بشهر مارس متضمنة الزيادة التي أقرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد جاءت هذه الزيادة كخطوة رائدة من الدولة ومساهمة منها في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة ومساعدتهم علي مواجهة الغلاء المعيشي، والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويمر بها العالم كله.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس

طبقاً لوزارة المالية فإن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس تم تحديدها، وسوف يتم البدء في صرف الرواتب الشهرية الخاصة بالموظفين العاملين في قطاع الحكومة على مستوى الدولة من يوم الخميس الموافق 21 لشهر مارس 2024 ويستمر الصرف لمدة 5 أيام لينتهي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، وسيتم صرف الراتب بالزيادات والعلاوات المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمعنيين به.

الزيادات المقرر صرفها لموظفي الدولة

بناءً على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة.

1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى.

1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

وتم تحديد هذه الزيادة عبر تبكير صرف العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا.

جدول مرتبات الموظفين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

مع الحد الأدنى المرتفع للأجور أصبحت المرتبات على النحو التالي: