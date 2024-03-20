“موبايل عيد الأم”.. أرخص هاتف أندرويد على الساحة في مصر اعرف سعر ومواصفات ريدمي Xiaomi Redmi A1+ وأبرز المميزات

يبحث الكثير من الأشخاص عن أرخص هاتف ذكي ليتم شراءه خلال شهر رمضان وبمناسبة عيد الأم، ويكون هاتف شاومي مواصفات ريدمي Xiaomi Redmi A1+ من أرخص الهواتف الذكية التي يتم تداولها داخل الأسواق المصرية إلى جانب إنه يتميز بكثير من الصفات المذهلة التي تناسب ثمنه وتناسب أي مستخدم وسوف نوضح التفاصيل الخاصة به من خلال المقال التالي.

مواصفات هاتف مواصفات ريدمي Xiaomi Redmi A1+

يعتبر هاتف ريدمي Xiaomi Redmi A1+ أحد الهواتف الذكية المتوفرة داخل السوق المصرية بثمن مناسب طبقاً لمواصفات الهاتف، وسوف نوضح لكم أهم المواصفات الخاصة به من خلال النقاط التالية:

تكون الذاكرة الخاصة بالوصول العشوائي للهاتف 2 جيجا بايت.

سعة التخزين الداخلية حوالي 32 جيجابايت.

توجد به كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل.

توجد كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل.

البطارية الخاصة به 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل الخاص به أندرويد 12 .

تكون الشاشة الخاصة به بحجم 8.53 بوصة.

دقة الشاشة تصل إلى 720 بيكسل.

يوجد به معالج رباعي النواة.

المميزات الخاصة بهاتف ريدمي Xiaomi Redmi A1+

يعد ذلك الهاتف من أرخص هواتف شركة شاومي المتواجدة في الأسواق المصرية.

يكون عمر البطارية الخاصة به طويل الأمد حيث تستمر لفترة طويلة عند شحنها.

يكون الأداء الخاص بالمعالج الخاص بالهاتف مرضي جدا للمستخدم.

ما هي العيوب الخاصة بهاتف ريدميA1

الكاميرا الخاصة به ضعيفة.

معالج الهاتف ضعيف.

توجد الكثير من الألعاب والتطبيقات كبيرة الحجم والثقيلة التي لا يمكن تحميلها على الهاتف.

ذاكرة التخزين قليلة جدا لا تزيد عن 32 جيجا بايت.

يكون هاتف ريد مي A1من الهواتف الجيدة للمستخدمين الذين لا يمتلكون الكثير من الأموال الطائلة لشراء الهواتف غالية الثمن.

سعر هاتف Xiaomi Redmi A1+

سعر هاتف Xiaomi Redmi A1+ يختلف حسب البلد وفقًا لما يلي: