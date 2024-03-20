“اعرف قبضك بعد الزيادة”.. وزارة المالية توضح سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب

خلال الفترة الأخيرة يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن القرار الأخير حول زيادة المرتبات ويرغبون في معرفة سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد قرار الحكومة العراقية الأخيرة، هذا القرار الذي أكد عن وجود زيادة جديدة في رواتب المواطنين المتقاعدين والتي تبلغ حوالي 100 ألف دينار عراقي، وفي مقال اليوم سوف نتعرف سويا على سلم رواتب المواطنين المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة

أوضحت الحكومة العراقية أن المستفيدين من راتب التقاعد وفقاً لسلم رواتب المتقاعدين في العراق جميعهم سوف يحصلون على هذه الزيادة ما عدا المواطن الذي يتقاضى راتب مليون دينار فما أكثر لأن هذه الزيادة مقدمة للمتقاعدين المحتاجين بشكل كبير بهدف مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد كما أنها بمثابة رسالة شكر وامتنان لهم لفترات العمل والإخلاص التي قدموها خلال حياتهم الوظيفية

طبقا لقرار الزيادة الجديدة فإن المتقاعد الذي يحصل على حوالي 500 ألف دينار عراقي سوف يكون راتبه الجديد 600 ألف دينار عراقي.

ووصل راتب التقاعد 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.

أما المتقاعد الذي راتبه 550 ألف دينار سوف يصبح 650 ألف دينار.

وهكذا سوف تكون الزيادة 100 ألف دينار على الرواتب بداية من المواطن الذي يحصل على 500 ألف دينار سابقا ويحصل الآن على 600 ألف دينار حتى المواطن الذي يحصل على 900 ألف دينار سابقا سوف يصبح مليون دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بعد الزيادة الجديدة