الحق نفسك لتكون منهم .. اسباب إيقاف بطاقة التموين نهائياً وإلغاء الدعم.. وعقوبة بيع السلع التموينية والخبز في السوق السوداء

بعد إعلان وزارة التموين عن العقوبات المشددة التي تصل إلى حد إيقاف الدعم للمواطنين وإلغاء صرف المقررات التموينية ووقف بطاقة التموين نهائياً، وذلك في حالة ارتكاب مخالفات من المواطن المستفيد من دعم السلع والخبز المدعم مثل بيع الحصة التموينية الخاصة به إلى التجار أو بيع العيش بسعر العيش الحر بالاتفاق مع أصحاب المخابز، الأمر الذي جعل المواطنين في حالة قلق بشأن إيقاف صرف الدعم الخاص بهم لذلك يرغبون في معرفة الأسباب التي تؤدي الى حدوث ذلك من أجل تجنبها حتى لا يتعرضون إلى إيقاف بطاقة التموين.

أسباب إلغاء الدعم ووقف بطاقة التموين

وقد شدد السيد وزير التموين الدكتور علي مصلحي على أن الوزارة التموين سوف تقوم بعمل لجان رقابية على منافذ التموين والمخابز، وذلك لمراقبة عدم وجود مخالفات من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أو من جانب مكاتب التموين والمخابز المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا في حالة وجود المواطنين يقتنعون عن صرف الحصص التموينية ويتركون البطاقة للتاجر من أجل بيع السلع المدعمة والخبز في الأسواق بالأسعار التجارية يتعرض أصحابها إلى إيقاف البطاقة التموينية بشكل نهائي، كما يتم إلغاء صرف الدعم أيضا في حالة تغيير الأوضاع المالية للمستفيد من الدعم مثل شراء عقار أو سيارة فيصبح من الفئات التي لا تستحق صرف الدعم.

عقوبة بيع السلع التموينية وترك بطاقة التموين للتاجر او صاحب المخبز

وقد اوضحت الوزارة أنه يتم حرمان كل أسرة مستفيدة من دعم من البطاقة التموينية لهم وإلغاء صرف المقررات التموينية لهم بشكل نهائي وذاك في هذه الحالات :