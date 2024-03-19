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ايه الأسعار دي.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في سوق العبور والمحلات للجملة تاسع يوم رمضان .. مجنونه يا قوطة ب 3.5 جنيها !!

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

صورة Mohamed Mostafa Mohamed Mostafaمنذ 12 ساعة
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أظهرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 مارس ٢٠٢٤ استقرارا في بعضها وتفاوت في البعض الآخر حيث نقدم معلومات عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور والأسواق الأخرى , حيث تتراوح أسعار الطماطم بين 3.5 و 5 جنيهات بينما يتراوح سعر الفلفل الرومي بين 17 و 20 جنيهًا.

اسعار الخضروات والفواكه اليوم
اسعار الخضروات والفواكه اليوم

اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات

  • يتراوح سعر البطاطس من 4 إلى 10.5 جنيه.
  • يتراوح سعر البصل من 9 إلى 20 جنيها.
  •  يتراوح سعر الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات.
  •  يتراوح سعر الجزر بدون أوراق من 3 إلى 4.5 جنيهات.
  • تتراوح أسعار الفاصوليا بين ٦ و٢٢ جنيها.
  • سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و 7 جنيهات.
  • يتراوح سعر باذنجان رومي بين 5 و 9 جنيهات.
  • تتراوح أسعار الباذنجان الأبيض بين 10 و20 جنيهًا.
  • تتراوح أسعار الفلفل الرومي المحلي ما بين 17 و 20 جنيهًا.
  • يتراوح سعر الفلفل الحار البلدي بين 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تتراوح أسعار الفلفل بالألوان “الأصفر، الأحمر، البرتقالي” ما بين 20 و 22 جنيهًا.
  •  يتراوح سعر الثوم من 14 إلى 20 جنيها.
  •  يتراوح سعر القلقاس من 18 إلى 20 جنيها.
  •  يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.
  • يتراوح سعر الثوم من 14 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

  • -تتراوح أسعار البرتقال البلدي بين 5 و 8 جنيهات.
  • – يتراوح سعر البرتقال الحلو ما بين 5 إلى 8 جنيهات.
  • يتراوح سعر البرتقال نوع أبو سرة بين 7 و 11 جنيها.
  • – يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 11 جنيهات.
  • تتراوح أسعار الجريب فروت بين 4 و 6 جنيهات.
  • تتراوح أسعار الليمون الحلو بين ٧ و ١١ جنيها.
  • تتراوح أسعار الليمون البلدي بين 14 و 20 جنيهًا.
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صورة Mohamed Mostafa Mohamed Mostafaمنذ 12 ساعة
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صورة Mohamed Mostafa

Mohamed Mostafa

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