ايه الأسعار دي.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في سوق العبور والمحلات للجملة تاسع يوم رمضان .. مجنونه يا قوطة ب 3.5 جنيها !!

أظهرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 مارس ٢٠٢٤ استقرارا في بعضها وتفاوت في البعض الآخر حيث نقدم معلومات عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور والأسواق الأخرى , حيث تتراوح أسعار الطماطم بين 3.5 و 5 جنيهات بينما يتراوح سعر الفلفل الرومي بين 17 و 20 جنيهًا.
اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات
- يتراوح سعر البطاطس من 4 إلى 10.5 جنيه.
- يتراوح سعر البصل من 9 إلى 20 جنيها.
- يتراوح سعر الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات.
- يتراوح سعر الجزر بدون أوراق من 3 إلى 4.5 جنيهات.
- تتراوح أسعار الفاصوليا بين ٦ و٢٢ جنيها.
- سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و 7 جنيهات.
- يتراوح سعر باذنجان رومي بين 5 و 9 جنيهات.
- تتراوح أسعار الباذنجان الأبيض بين 10 و20 جنيهًا.
- تتراوح أسعار الفلفل الرومي المحلي ما بين 17 و 20 جنيهًا.
- يتراوح سعر الفلفل الحار البلدي بين 20 إلى 25 جنيهًا.
- تتراوح أسعار الفلفل بالألوان “الأصفر، الأحمر، البرتقالي” ما بين 20 و 22 جنيهًا.
- يتراوح سعر الثوم من 14 إلى 20 جنيها.
- يتراوح سعر القلقاس من 18 إلى 20 جنيها.
- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.
- يتراوح سعر الثوم من 14 إلى 20 جنيها.
أسعار الفاكهة اليوم
- -تتراوح أسعار البرتقال البلدي بين 5 و 8 جنيهات.
- – يتراوح سعر البرتقال الحلو ما بين 5 إلى 8 جنيهات.
- يتراوح سعر البرتقال نوع أبو سرة بين 7 و 11 جنيها.
- – يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 11 جنيهات.
- تتراوح أسعار الجريب فروت بين 4 و 6 جنيهات.
- تتراوح أسعار الليمون الحلو بين ٧ و ١١ جنيها.
- تتراوح أسعار الليمون البلدي بين 14 و 20 جنيهًا.