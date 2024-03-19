“تليفونك هيبقى طلقة”.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهاتف أندرويد دليلك خطوة بخطوة بكل سهولة

عند استخدامنا لهواتفنا المحمولة في بداية الاستخدام نلاحظ ان الهاتف يتمتع بسرعة فائقة، وأن التطبيقات تعمل بكفاءة عالية ويمكنك التصفح بشكل سريع واللعب كذلك بسرعة، ومع الوقت يبدأ الهاتف في نقصان سرعته ذلك لعدة اسباب منها أن تكون مساحة الهاتف أوشكت علي النفاذ وبذلك يتم تعطيل بعض التحديثات وبعض التطبيقات، ومن الممكن وجود فيروس هو من أدى إلي تقليل كفاءة الهاتف، أو تم التغير في الإعدادات بشكل أثر علي كفاءة هاتفك، فلذلك يمكنك القيام بإعادة ضبط المصنع من الإعدادات، ومن خلالها سيعود هاتفك إلي العمل بشكل جيد وسريع وبكفاءة عالية، حيث يقوم إعادة ضبط المصنع باستعادة الضبط الأول للجهاز كما لو كان جديد، وفي هذا المقال سنقوم بشرح طريقة إعادة ضبط المصنع للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد.

كيفية إعادة ضبط المصنع لهاتف أندرويد

يمكن إعادة ضبط المصنع لهاتف أندرويد من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بعمل نسخة احتياطية لجميع البيانات التي لا تريد فقدها، مثل الصور والفيديوهات والملفات وجهات الاتصال والرسائل وأي بيانات أخرى مهمة.

اتصل بشبكة الكهرباء أو قم بشحن بطارية هاتفك للتأكد من أنها مشحونة بالكامل ولا تنفد أثناء عملية إعادة الضبط.

افتح قائمة الإعدادات على هاتفك.

اختر “إعادة ضبط المصنع” من القائمة العامة أو النظام.

اختر “إعادة ضبط المصنع” مرة أخرى.

اختر “مسح البيانات” أو “إعادة ضبط بيانات المصنع”.

سيطلب منك تأكيد عملية المسح، اضغط على “موافق” أو “نعم” لتأكيد.

بعد ذلك قد يطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة مرور للمصادقة على عملية المسح.

انتظر حتى يكتمل الجهاز عملية المسح وإعادة الضبط، وسيتم بعدها إعادة تشغيل الهاتف.

بمجرد إعادة تشغيل الهاتف، سيكون قد تم إعادة ضبط المصنع بنجاح، وسيظهر لك شاشة الترحيب كما لو كنت تشغل الهاتف لأول مرة، حيث يمكنك بدء إعادة تهيئة الهاتف واستعادة البيانات من النسخة الاحتياطية التي قمت بإنشائها مسبقًا.

أهمية إعادة ضبط المصنع

عملية ضبط المصنع ليست مهمة فقط لتحسين كفاءة الهاتف، هي عملية تقوم بتوفير مساحة جيدة من مساحة الهاتف حيث تزيل التطبيقات الغير مرغوب فيها والبرامج الضارة التي يمكن أن تحتوي علي فيروسات، أو اي انتهاكات للخصوصية، فعملية إعادة ضبط المصنع مهمة ايضا قبل البدء في عملية بيع الهاتف أو نقله لشخص أخر، حتي تقوم بمسح اي بيانات او معلومات خاصة كانت موجودة علي جهازك المحمول.